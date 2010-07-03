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Происшествия

19:59

Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

происшествия

Фото: ТАСС/Zuma

Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме "Гаддани". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

Как сообщают в ведомстве, инцидент произошел 8 октября. Россиянки являются сторонницами запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". Они были задержаны год назад за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы вместе с восемью несовершеннолетними детьми.

По некоторым данным, россиянки пытались проникнуть в Афганистан для присоединения к отделению ИГ. В Пакистане собирались депортировать задержанных в Россию. В отношении них возбуждено уголовное дело.

"Российские дипломаты поддерживают по данному вопросу постоянную связь с правоохранительными органами Исламской Республики Пакистан", – заверили в министерстве.

В 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в 17 регионах. Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера.

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