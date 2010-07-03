Врачей в Подмосковье привлекли к ответственности за ожог ягодиц пациента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Росздравнадзор привлек к ответственности врачей Дрезненской городской больницы в Подмосковье, где пациент получил ожог ягодиц.

На сайте ведомства говорится, что мужчина хотел устранить варикоз на ногах. Однако в результате лечения пациент получил термический ожог.

Сотрудники учреждения заявили, что все произошло из-за спиртового раствора йода. Специалисты провели проверку и опровергли эту версию. Оказалось, мужчина был травмирован из-за неправильной эксплуатации аппарата для удаления варикоза.

"Техническое обслуживание аппарата высокочастотного ЭХВЧ-300-МТУСИ не производилось в течение пяти лет", – указано в сообщении.

Материалы проверки направлены в СК.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию об отказе в помощи пациентке с отеком Квинке тюменскими медиками. У женщины началась сильная аллергическая реакция, врачи скорой помощи сделали ей укол и отвезли в больницу. Однако там ее не приняли, сославшись на окончание смены.

