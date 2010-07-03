Против женщины возбудили уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей

12:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Полиция в ТиНАО возбудила уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД РФ, передает Агентство "Москва".
"Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней жительницы ближнего зарубежья по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию пятилетнего ребенка (статья 155 УК РФ). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – сообщили в ведомстве.
При посещении стоящей на профучете семьи сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних обнаружили пятилетнего мальчика в социально-опасной для его жизни и здоровья ситуации. Его мать в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.
На место прибыла скорая помощь, которая диагностировала ребенку острую вирусную инфекцию. Мальчика доставили в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Выяснилось, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. При этом она продолжила вести асоциальный образ жизни: злоупотреблять алкоголем, оставляя ребенка без еды и средств к существованию.
Ранее сообщалось, что Ирину Гаращенко – мать девочки, которую нашли запертой в квартире в антисанитарных условиях на Ленинградском шоссе, – не могут перевести из СИЗО в психиатрическую клинику из-за утери паспорта. Гаращенко говорила, что ее документы остались в квартире, но следователи там их не нашли.
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