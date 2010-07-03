В Мосгортрансе опровергли сообщения о сбое движения трамваев на Трудовой улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Мосгортрансе опровергли информацию о том, что движение трамваев на Трудовой улице приостановлено.

"Все едет, не было никаких задержек", – рассказали Москве 24 в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ сообщалось, что на Трудовой улице нет движения трамваев.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в столице планируют запустить беспилотные трамваи. Он также напомнил, что наземный транспорт Москвы работает без турникетов уже более года. Время в пути при поездках на дальние расстояния сократилось на 20–30%.