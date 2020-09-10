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В мире

16:29

Блогер из России разбилась на скутере в Китае

происшествия за рубежом

Фото: соцсети

В провинции Китая Хайнань разбилась на скутере блогер из России Дарья Канова, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что скутер, на котором девушка ехала со своим бойфрендом Исааком, сбила машина на мосту "Эпоха". Молодые люди скончались до прибытия скорой помощи. Знакомые блогера рассказали, что мать погибшей не в состоянии оплатить возвращение тела дочери на родину – эту процедуру оценили почти в миллион рублей.

"Это большие деньги по меркам Волгограда. Помогите матери вернуть дочь домой для захоронения", – написали друзья Дарьи в социальных сетях.

В своем Instagram Дарья Канова рассказывала подписчикам о жизни за границей. Также девушка занималась бизнесом в Китае.

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