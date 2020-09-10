Пашаев раскроет Москве 24 подробности вынесения приговора Ефремову

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Адвокат Эльман Пашаев даст первое большое интервью после вынесения приговора Михаилу Ефремову. Посмотреть его можно будет 10 сентября в 17:00 в прямом эфире Москвы 24.

Защитник Ефремова расскажет, почему актер отказался признавать вину, на что рассчитывал адвокат, выбирая такую линию защиты, а также о том, как складываются отношения с подзащитным после вынесения приговора. Пашаев поделится своим мнением о том, что поможет Ефремову освободиться досрочно, и расскажет, доверят ли ему представлять актера на апелляции.

Смотрите сегодня, 10 сентября, в 17:00 в прямом эфире эксклюзивное интервью Эльмана Пашаева на телеканале Москва 24.

Ранее Пашаев признал, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ и рассказал журналистам лишнюю информацию.

Во вторник, 8 сентября, суд вынес приговор по делу Ефремова. Актер получил 8 лет колонии общего режима. Помимо этого, с него взыскали 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего в ДТП. Актера лишили права управления автомобилем на три года.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице на следующее утро. Позднее экспертиза подтвердила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.