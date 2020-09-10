В башне "Федерация" в Москве задержали мужчину с поддельным удостоверением ФСБ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с поддельным удостоверением сотрудника ФСБ в фитнес-центре делового комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел накануне вечером в фитнес-клубе Nebo.

"В башне "Федерация" на Пресненской набережной полицией совместно с управлением собственной безопасности ФСБ был задержан мужчина с поддельным удостоверением сотрудника ФСБ", – рассказал собеседник информагентства из правоохранительных органов.

По факту произошедшего инициирована проверка в порядке, предусмотренном статьями 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В начале июня текущего года работники ГИБДД задержали в столице подозреваемого в использовании поддельного водительского удостоверения. Сотрудники рассказали, что мотоциклист не только незаконно управлял транспортным средством, но и, возможно, был причастен к сбыту наркотиков.

