Володин объяснил отказ Памфиловой от охраны

16:03
16:03
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Фото: kremlin.ru
Вячеслав Володин объяснил, почему Элла Памфилова отказалась от охраны после нападения.
"Эллы Александровна – человек очень мужественный, с другой стороны, скромный, и она никогда не просила себе охрану, несмотря на то, что ее позиция многих раздражала и не устраивает. Мы должны это понимать, коллеги, и еще больше ценить ее и такие качества в людях", – цитирует РИА Новости спикера Государственной думы.
Нападение на главу ЦИК было совершено в ночь на 6 сентября. Мужчина пробрался в ее дом, расположенный в подмосковной Истре. Памфилова случайно проснулась, чтобы выпустить кошку на улицу и столкнулась с ним лицом к лицу. Злоумышленник ударил ее электрошокером и скрылся.
Как позже рассказала сама Элла Памфилова, она оказала ему серьезное сопротивление.
В субботу, 7 сентября, правоохранителям удалось задержать подозреваемого – уроженца Казахстана Бахыта Карабалаева. Он приехал в Россию на заработки, но потерял документы. На допросе сообщил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который находился недалеко от места его ночлега, а о личности хозяина жилища он не знал. Его цель заключалась в том, чтобы "найти какую-нибудь еду".
Накануне мужчину арестовали на два месяца. По обвинению в разбое с незаконным проникновением в жилище ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
Комментируя произошедшее, Памфилова отметила, что была бы готова помочь мужчине. По ее словам, спустя некоторое время после происшествия она пришла в себя и может говорить об инциденте спокойно.
"Если бы человек просто пришел бы, когда я была дома, позвонил или постучался в дверь, если он просто был такой голодный… Я вон кошек кормлю голодных, бездомных, собак кормлю, у меня живут две кошки бездомные… ну уж человека накормить – вообще проблем нет", – сказала глава ЦИК.
Известно, что Памфилова в результате инцидента повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота. Из ее дома ничего не пропало.
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