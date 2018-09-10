Пострадавшие при ЧП с самолетом в Сочи готовят иски к Utair

10 сентября 2018, 15:41
Фото: ТАСС/Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
Пассажиры, пострадавшие от жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи, готовят иски к авиакомпании Utair. Об этом заявил адвокат Александр Карабанов, сообщает ТАСС.
По его словам, сумма иска о возмещении ущерба составляет несколько миллионов рублей. Адвокат отметил, что сейчас готовится полный список пострадавших. Защитник подчеркнул, что пилотов и всю команду так и не отстранили от работы.
Один их пострадавших Алексей Бушняк рассказал на пресс-конференции, что пострадавшим не оказали помощь при эвакуации. По его словам, все пассажиры "спасались сами" и большее количество травм они получили, когда покидали лайнер.
Мужчина добавил, что около 40 минут после происшествия пассажиры ждали аптечку и пледы.
Пассажирский самолет, следовавший из Москвы, в ночь на 1 сентября после посадки скатился в русло реки. У лайнера разрушились стойки шасси и загорелся левый двигатель.
Следователи рассматривали несколько версий произошедшего, в том числе ошибку пилота, техническую неисправность, неблагоприятные погодные условия и ошибки в работе наземных служб. В результате инцидента 18 из 164 человек получили травмы, троих экстренно госпитализировали.
По данным СМИ, ЧП было вызвано внезапным порывом ветра, который вытолкнул лайнер за пределы полосы.
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