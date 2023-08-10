Силовики задержали жителя Самарской области, отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области, которого подозревают в передаче украинским спецслужбам информации о движении российских воинских эшелонов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным службы, россиянин инициировал переписку в мессенджере с представителем украинской спецслужбы. Последний передал гражданину РФ задание – он осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал снимки с комментариями, например, о количестве военной техники.

Было возбуждено уголовное дело о государственной измене. По ней россиянину может грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

Утром 10 августа стало известно, что ФСБ задержала жителя Благовещенска, который планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины. В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчина пытался тайно вылететь на украинскую территорию. Было возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене.

До этого силовики пресекли деятельность 29-летнего сторонника националистической идеологии, его задержали в Казани. Злоумышленника подозревают в причастности к подготовке террористических актов на инфраструктурных объектах.

ФСБ задержала жителя Орловской области за намерение уехать воевать на стороне ВСУ