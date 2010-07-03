В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова участвуют 15000 человек – МВД

Фото: телеграм-канал Московские новости

На согласованный митинг в центре Москвы собралось около 15 тысяч человек. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по городу.

"В центре столицы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями города Москвы митинг. На 15:00 в мероприятии участвуют около 15 тысяч человек. Начался отток участников", – указано в сообщении.

Для обеспечения правопорядка и безопасности на контрольно-пропускных пунктах правоохранителями проводятся досмотры, о необходимости которых организаторы акции были проинформированы заранее.

Ранее сообщалось о 7 тысячах участников.

Движение транспорта по ул. Каланчевская временно ограничено.

Столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова. Их численность не должна превышать 100 тысяч человек.

Ранее организаторы митинга обратились с заявлением к полиции о готовящихся провокациях.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

