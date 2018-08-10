В Московской еврейской религиозной общине прошли обыски

10 августа, 17:42
Фото: depositphotos/blinow61
Полиция провела обыск в офисе Московской еврейской религиозной общины в рамках проверки в отношении лидера движения "Шахар" Александра Каргина. Об этом сообщил адвокат Каргина Игорь Зубер.
"Сегодня сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве пришли в офис. В ходе обследования была обнаружена националистическая литература, не принадлежащая Каргину, а явно подброшенная в кабинет", – сказал он, передает "Интерфакс".
Зубер добавил, что на следующей неделе Каргина вызвали в полицию для дачи объяснений. В свою очередь, сам Каргин уверен, что антисемитскую литературу ему подбросили.
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