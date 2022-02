Не менее четырех человек погибли при стрельбе в Канаде

В результате стрельбы в канадской провинции Нью-Брансуик погибли по меньшей мере четыре человека. ЧП произошло в городе Фредериктон.

"Инцидент привел к гибели как минимум четырех человек", − сообщили местные правоохранители в Twitter. В полиции добавили, что более подробная информация будет обнародована после проверки.

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm.