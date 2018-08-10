Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

10 августа, 04:03

Пожар на крыше жилого дома на северо-западе Москвы ликвидировали – МЧС

происшествия пожар

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пожар, охвативший 400 квадратных метров на крыше жилого дома на северо-западе Москвы, потушен. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС.

Информация появилась на официальной странице ведомства в Twitter.

"Пожар в 03:50 ликвидирован на площади 400 кв метров", – говорится в сообщении.

В ночь на пятницу возгорание произошло в квартире на последнем этаже в доме №7 на 3-й Хорошевской улице. Почти сразу огонь перекинулся на крышу дома и распространился на площадь в 400 квадратных метров. Пожару был присвоен второй номер сложности.

Из дома были эвакуированы 60 человек, для их временного размещения на место ЧП выезжали автобусы. К месту возгорания были направлены 140 человек личного состава и 39 единиц техники, сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что при пожаре в 5-этажном жилом доме на 3-й Хорошевской улице погибли два человека.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать