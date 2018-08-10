Пожар на крыше жилого дома на северо-западе Москвы ликвидировали – МЧС

10 августа, 04:03
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Пожар, охвативший 400 квадратных метров на крыше жилого дома на северо-западе Москвы, потушен. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС.
Информация появилась на официальной странице ведомства в Twitter.
"Пожар в 03:50 ликвидирован на площади 400 кв метров", – говорится в сообщении.
В ночь на пятницу возгорание произошло в квартире на последнем этаже в доме №7 на 3-й Хорошевской улице. Почти сразу огонь перекинулся на крышу дома и распространился на площадь в 400 квадратных метров. Пожару был присвоен второй номер сложности.
Из дома были эвакуированы 60 человек, для их временного размещения на место ЧП выезжали автобусы. К месту возгорания были направлены 140 человек личного состава и 39 единиц техники, сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось, что при пожаре в 5-этажном жилом доме на 3-й Хорошевской улице погибли два человека.
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