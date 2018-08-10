На западе Москвы горит крыша жилого пятиэтажного дома

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В пресс-службе столичного управления МЧС РФ Агентству "Москва" подтвердили выезд пожарно-спасательных подразделений по адресу: улица 3-я Хорошевская, дом 7.

Ранее сообщалось, что при пожаре в 5-этажном жилом доме погибли два человека. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

"Произошло возгорание кровли, пожарные принимают меры к его ликвидации", – сообщил агентству источник в экстренных службах.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что горение на крыше жилого дома происходит на площади 150 квадратных метров.