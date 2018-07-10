Александр Панкратов-Черный получил травму на съемках

10 июля, 13:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Народный артист России Александр Панкратов-Черный получил перелом на съемках. Несмотря на это он продолжил работу, сообщают "Дни.ру".
По словам актера, всему виной плотный рабочий график. Он рассказал, что сейчас пишется продолжение сериала "По законам военного времени", где артист исполняет роль шофера.
В процессе съемки одной из сцен Панкратов-Черный сломал два ребра. Это произошло, когда актер падал между взрывами. Больничный актер брать не собирается. "Простаивать нельзя, кинопроизводство – дорогое удовольствие", – объяснил он.
Артист поделился и хорошими новостями: продолжатся досъемки детективного сериала "Динозавр". "Такая чехарда была с этим проектом, его сейчас делает уже третий режиссер. Деньги заканчивались, но вот нашлись недавно. Про другие проекты не буду говорить – я суеверный", – уточнил он.
Панкратов-Черный пожаловался, что в современном российском кинематографе мало качественных комедий. "А комедии хочется. Я люблю, когда люди улыбаются", – заявил актер. По его мнению, смех помогает справиться с жизненными трудностями.
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