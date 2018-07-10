Полиция задержала подозреваемого, который стрелял по детям в Кузьминках

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Полиция Москвы задержала мужчину, которого подозревают в обстреле детей на юго-востоке столицы, передает Агентство "Москва".

Мужчина из открытого окна квартиры открыл огонь из неустановленного оружия по игравшим во дворе детям и ранил одного из них. Тринадцатилетнего мальчика доставили в медпункт, где у него обнаружили рану поясничной области.

Происшествие случилось 28 марта около первого корпуса 66 дома на Волгоградском проспекте.

В понедельник полицейские задержали жильца указанного дома. Им оказался 37-летний мужчина. Против него было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Оружие, из которого подозреваемый стрелял по детям, пока не нашли.

Ранее во время захвата заложников на востоке столицы погиб один человек. Вооруженный мужчина удерживал семью из трех человек из-за бытового конфликта.