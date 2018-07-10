Полиция задержала подозреваемого, который стрелял по детям в Кузьминках

10 июля, 13:09
Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Полиция Москвы задержала мужчину, которого подозревают в обстреле детей на юго-востоке столицы, передает Агентство "Москва".
Мужчина из открытого окна квартиры открыл огонь из неустановленного оружия по игравшим во дворе детям и ранил одного из них. Тринадцатилетнего мальчика доставили в медпункт, где у него обнаружили рану поясничной области.
Происшествие случилось 28 марта около первого корпуса 66 дома на Волгоградском проспекте.
В понедельник полицейские задержали жильца указанного дома. Им оказался 37-летний мужчина. Против него было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Оружие, из которого подозреваемый стрелял по детям, пока не нашли.
Ранее во время захвата заложников на востоке столицы погиб один человек. Вооруженный мужчина удерживал семью из трех человек из-за бытового конфликта.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: