Более 20 млн рублей похитили у бизнесмена в отеле в центре Москвы

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В элитном отеле на Новом Арбате обокрали бизнесмена. Из сейфа в его аппартаментах похитили 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов, сообщили в правоохранительных органах столицы.

По информации правоохранителей, 51-летний предприниматель обратился в полицию вечером в понедельник, 9 июля. Бизнесмен рассказал, что у него украли крупную сумму денег из сейфа в отеле.

"Как выяснили оперативники, неизвестный свободно проник в апартаменты потерпевшего, взломал сейф и похитил 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов", – сообщили в полиции Агентству "Москва". Материальный ущерб оценили в 22,2 миллиона рублей.

Полицеские возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск грабителя.