Семь человек погибли при взрыве нескольких мин в Триполи

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В Триполи семь человек погибли в результате взрыва нескольких мин. Взрывные устройства сработали в различных районах города, передает РИА Новости.

"Пресс-секретарь министерства здравоохранения ПНС аль-Амин аль-Хашими сообщил в среду о гибели семерых человек и ранении еще десяти в различных районах Триполи в результате подрыва мин", – говорится в сообщении.

В настоящее время другие подробности произошедшего неизвестны.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом ПНС и временный кабинет, который поддерживает Хафтар.