Полиция возбудила дело из-за брошенной бутылки в здание суда в Ступине

Фото: stupino.mo.sudrf.ru

Уголовное дело возбуждено по факту повреждения окна в здании суда в Ступине. Об этом, как передает Агентство "Москва", сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяна Петрова.

По ее словам, дело возбуждено по статье "Покушение на умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом".

Петрова подчеркнула, что на данный момент правоохранители устанавливают причастных к преступлению.

Инцидент произошел 9 июня. Полицейским поступило сообщение о срабатывании сигнализации в здании суда. Правоохранители установили, что в одном из окон разбито стекло, а внутри обнаружена пластиковая бутылка с неизвестной жидкостью.

В прошлом году женщина подбросила к зданию Минприроды РФ на Большой Грузинской улице бутылку с неизвестной жидкостью.

