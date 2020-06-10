Вина Ефремова в ДТП подтверждается его показаниями – МВД

Фото: ТАСС/Ксения Семеновская

Вина артиста Михаила Ефремова в ДТП со смертельным исходом подтверждается его показаниями. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в эфире телеканала "Россия-1".

"Вина Ефремова подтверждается видеозаписью, а также и его собственными показаниями", – сказал Васенин.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер за рулем Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.

В результате столкновения пострадал водитель встречной машины. С многочисленными травмами он был доставлен в больницу. Позднее стало известно, что пострадавший скончался, несмотря на усилия врачей.

Медицинское освидетельствование Ефремова показало, что артист находился за рулем в состоянии опьянения. Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что в крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков.

Артист обвиняется в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Во время судебного заседания Ефремов с предъявленным обвинением согласился и назвал сам инцидент чудовищным. Таганский суд отправил актера под домашний арест на два месяца.

