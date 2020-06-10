Вина Ефремова в ДТП подтверждается его показаниями – МВД

14:51
Фото: ТАСС/Ксения Семеновская
Вина артиста Михаила Ефремова в ДТП со смертельным исходом подтверждается его показаниями. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в эфире телеканала "Россия-1".
"Вина Ефремова подтверждается видеозаписью, а также и его собственными показаниями", – сказал Васенин.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер за рулем Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.
В результате столкновения пострадал водитель встречной машины. С многочисленными травмами он был доставлен в больницу. Позднее стало известно, что пострадавший скончался, несмотря на усилия врачей.
Медицинское освидетельствование Ефремова показало, что артист находился за рулем в состоянии опьянения. Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что в крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков.
Артист обвиняется в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Во время судебного заседания Ефремов с предъявленным обвинением согласился и назвал сам инцидент чудовищным. Таганский суд отправил актера под домашний арест на два месяца.
СМИ узнали о планах отправить Ефремова на психолого-психиатрическую экспертизу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: