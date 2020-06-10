У московского бизнесмена украли 7 тыс пар обуви

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный украл у столичного предпринимателя семь тысяч пар детской обуви, сообщает РИА Новости.

Заявление в полицию о краже поступило 9 июня. По словам индивидуального предпринимателя, детскую обувь украли из помещения на улице Чагинской на юго-востоке Москвы.

Прибывшие на место правоохранители установили, что неизвестный проник в помещение, совершил кражу и скрылся. Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Медведково неизвестный мужчина с ножом ограбил водителя. Инцидент произошел в проезде Дежнева. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, злоумышленника разыскивают.

