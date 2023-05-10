13:05Происшествия
Пять человек задержали в Балашихе при попытке поджечь воинскую часть – СМИ
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковной Балашихе пятерых человек, пытавшихся поджечь воинскую часть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах.
"В Балашихе задержаны пять человек, которые пытались проникнуть в одну из воинских частей и устроить там поджог", – пояснил собеседник агентства.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает мотивы злоумышленников.
Ранее ростовский суд приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима за незаконный доступ к государственной тайне и государственную измену. Слушание по делу бывшего военного проходило в закрытом режиме. Материалы дела Трачука были помечены грифом "секретно".
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