Еще один ТЦ эвакуировали в Москве

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Более двух тысяч человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после сообщений об угрозе взрыва, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что анонимные письма поступили на электронные почты ТЦ. Из ТРК "Клен", расположенном в Староватутинском проезде, вывели более тысячи человек. Из торгового центра "Тройка" на улице Верхняя Красносельская – 1,2 тысячи человек. Сообщения не подтвердились.

Всего за вечер в столице проверили три торговых центра.

Ранее неизвестный сообщил о бомбе в кинотеатре торгового центра "БУМ". Из здания эвакуировали 70 человек. Угроза оказалась ложной.