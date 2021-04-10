СК завел дело в связи с падением подростка в шахту лифта в Комсомольске-на-Амуре

09:00
Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Уголовное дело завели следователи после падения подростка в шахту лифта в Комсомольске-на-Амуре, передает пресс-служба Следственного комитета региона.
Уточняется, что мальчик 14 лет сломал ребра, получил кататравму и ушиб внутренних органов, когда упал в шахту лифта заброшенного здания мясокомбината по улице Радищева. Несовершеннолетнего доставили в больницу.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность), в отношении должностных лиц администрации города Комсомольска-на-Амуре, которые не приняли мер к понуждению собственника здания к надлежащей консервации объекта и ограничению допуска посторонних лиц на его территорию", – сказано в сообщении.
В настоящее время следователи выясняют детали произошедшего.
Ранее лифт с пассажирами рухнул с высоты второго этажа в городской больнице № 1 в Чите. В лифте находились 10 человек, в том числе медработник. В результате происшествия никто не погиб. Несколько пассажиров пожаловались на боли в спине.
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