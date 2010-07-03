Оператор безопасности дорожного движения набросился на водителя

Оператора безопасности дорожного движения решили уволить после драки с водителем. Это произошло в Истринском районе Подмосковья, сообщает телеканал Москва 24.

Пострадавший автомобилист говорит, что хотел задать вопрос по поводу треноги, которая фиксирует нарушения ПДД, а вместо ответа получил удар ногой.

"Я лишь хотел узнать, правильно ли установлена камера. Правильный ли угол, правильное ли расстояние от проезжей части. Может быть, как-то докопаться до истины. Но документы мне, к сожалению, никто не предоставил", – говорит автовладелец Евгений Ворушилов.

Вместо документов оператор безопасности дорожного движения ногой выбил телефон из рук Евгения. Он явно превысил полномочия и нормы общественного порядка. По данному факту уже проведена служебная проверка, оператор будет уволен.

Несмотря на то что Евгений застал камеру там же, вместе с уже бывшим оператором, штраф он оплатил. Он отметил, что вместо увольнения оператора все равно предпочел бы личные извинения.

Специалисты говорят, что нередко операторы сами страдают от агрессии недовольных автомобилистов. Водителей призвали сохранять спокойствие в подобных случаях. Большинство переносных видеорегистраторов принадлежат коммерческим фирмам или частным лицам. Оператор – это не тот человек, на кого следует вымещать зло за фиксацию нарушений.

Доказать при обжаловании штрафа, что тренога стояла не по правилам, не так уж легко. На следующий день она может быть уже в другом месте.