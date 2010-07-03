Оператор безопасности дорожного движения набросился на водителя

Оператора безопасности дорожного движения решили уволить после драки с водителем. Это произошло в Истринском районе Подмосковья, сообщает телеканал Москва 24.
Пострадавший автомобилист говорит, что хотел задать вопрос по поводу треноги, которая фиксирует нарушения ПДД, а вместо ответа получил удар ногой.
"Я лишь хотел узнать, правильно ли установлена камера. Правильный ли угол, правильное ли расстояние от проезжей части. Может быть, как-то докопаться до истины. Но документы мне, к сожалению, никто не предоставил", – говорит автовладелец Евгений Ворушилов.
Вместо документов оператор безопасности дорожного движения ногой выбил телефон из рук Евгения. Он явно превысил полномочия и нормы общественного порядка. По данному факту уже проведена служебная проверка, оператор будет уволен.
Несмотря на то что Евгений застал камеру там же, вместе с уже бывшим оператором, штраф он оплатил. Он отметил, что вместо увольнения оператора все равно предпочел бы личные извинения.
Специалисты говорят, что нередко операторы сами страдают от агрессии недовольных автомобилистов. Водителей призвали сохранять спокойствие в подобных случаях. Большинство переносных видеорегистраторов принадлежат коммерческим фирмам или частным лицам. Оператор – это не тот человек, на кого следует вымещать зло за фиксацию нарушений.
Доказать при обжаловании штрафа, что тренога стояла не по правилам, не так уж легко. На следующий день она может быть уже в другом месте.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.