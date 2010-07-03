Один человек пострадал при пожаре на юго-западе столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал, еще двое были спасены при ликвидации пожара в квартире на юго-западе столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в управлении МЧС по городу, инцидент произошел на улице Вильнюсская, дом 17.

В квартире на четвертом этаже горели личные вещи и мебель. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.