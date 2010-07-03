Москвичка устроила наркопритон в квартире

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Москвичку задержали по подозрению в организации наркопритона в собственной квартире на западе столицы.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, оперативники ликвидировали притон для потребления наркотических средств на улице Производственная.

Отмечается, что 41-летняя ранее судимая жительница столицы неоднократно предоставляла квартиру наркозависимым людям с целью потребления запрещенных средств и веществ.

При обследовании помещения были обнаружены и изъяты предметы, используемые для употребления наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное.

4 марта полиция также задержала жителя столицы по подозрению в организации наркопритона в собственной квартире. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.