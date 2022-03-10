Директор ОАО "Энергоснабжающее предприятие" задержан после взрыва в Пензе

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В Пензе задержали директора ОАО "Энергоснабжающее предприятие" после того, как три человека погибли и восемь пострадали при взрыве на территории организации. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону.

В ведомстве пояснили, что на территории предприятия по улице Антонова в Пензе эксплуатировался резервуар, в котором хранилось около 2 тысяч тонн битума. При этом емкость не предназначалась для хранения этого вещества. В результате разгерметизации резервуара два работника организации в возрасте 48 и 60 лет погибли, еще восемь были госпитализированы.

По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов задержан директор акционерного общества. С его участием проводятся следственные действия. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ и по части 3 статьи 143 Уголовного Кодекса РФ.

Ранее прокуратура региона сообщила, что в Пензе на одном из предприятий произошел взрыв, в результате которого три человека погибли. Инцидент случился в 08:40 по московскому времени. Специалисты выясняют обстоятельства трагедии.