Житель Красноярска "избил" лифт

Фото: vk.com/pokrovka24

В Красноярске местный житель устроил погром в кабине лифта, после чего его задержала полиция, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Видео с инцидентом появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что нарушитель бьет по стенкам и кнопкам лифта. Также он что-то эмоционально говорит, хотя в кабине находится один. Он подносит биту к объективу камеры, после чего выходит из лифта.

"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина устроил погром в кабине лифта, затем вышел во двор, сел за руль автомобиля и совершил столкновение с припаркованной во дворе машиной. На место прибыл экипаж ДПС, который задержал злоумышленника", – говорится в сообщении пресс-службы.

По сообщению правоохранителей нарушитель находился в алкогольном опьянении. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. По факту повреждения лифта участковые проводят проверки.

Видео: vk.com/pokrovka24