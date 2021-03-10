Житель Красноярска "избил" лифт

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Фото: vk.com/pokrovka24
В Красноярске местный житель устроил погром в кабине лифта, после чего его задержала полиция, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Видео с инцидентом появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что нарушитель бьет по стенкам и кнопкам лифта. Также он что-то эмоционально говорит, хотя в кабине находится один. Он подносит биту к объективу камеры, после чего выходит из лифта.
"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина устроил погром в кабине лифта, затем вышел во двор, сел за руль автомобиля и совершил столкновение с припаркованной во дворе машиной. На место прибыл экипаж ДПС, который задержал злоумышленника", – говорится в сообщении пресс-службы.
По сообщению правоохранителей нарушитель находился в алкогольном опьянении. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. По факту повреждения лифта участковые проводят проверки.
Видео: vk.com/pokrovka24Ранее столичные следователи допросили буйного клиента ресторана, который устроил погром в заведении, а при задержании ударил полицейского. Инцидент произошел на улице Миклухо-Маклая.
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