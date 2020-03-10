Следователи проверяют информацию об отравлении ребенка жидкостью для розжига

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные следователи начали расследование в связи с информацией об отравлении ребенком жидкостью для розжига, передают "Дни.ру".

Уточняется, что 9 марта в одну из столичных больниц доставлена 3-летняя девочка с диагнозом "отравление". Оказалось, что причиной отравления могла стать жидкость для розжига.

Теперь в СК РФ устанавливают обстоятельства инцидента. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что СК проверяет информацию об отравлении наркотиками двух подростков в Москве.