Следователи проверяют информацию об отравлении ребенка жидкостью для розжига

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные следователи начали расследование в связи с информацией об отравлении ребенком жидкостью для розжига, передают "Дни.ру".
Уточняется, что 9 марта в одну из столичных больниц доставлена 3-летняя девочка с диагнозом "отравление". Оказалось, что причиной отравления могла стать жидкость для розжига.
Теперь в СК РФ устанавливают обстоятельства инцидента. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что СК проверяет информацию об отравлении наркотиками двух подростков в Москве.