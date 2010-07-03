Школьница из Чечни хотела сделать селфи и выпала с девятого этажа

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Ученица девятого класса из города Грозный погибла, пытаясь сделать селфи с игрушкой, подаренной на женский праздник. Школьница выпала из окна девятого этажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Обстоятельства трагедии сейчас выясняют криминалисты. Начата доследственная проверка. Со слов жильцов дома на улице Тухачевского, где жила девушка 2002 года рождения, все произошло "средь бела дня".

"Многие стали очевидцами этого несчастья. Мы до сих пор в шоке от случившегося", – говорят соседи.