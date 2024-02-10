10 февраля, 20:27Происшествия
Обломки упавшего в Карелии Ми-8 подняты из Онежского озера
Фото: телеграм-канал "112"
Специалисты подняли из Онежского озера в Карелии крупные обломки вертолета Ми-8, крушение которого произошло 4 февраля. В кабине пилотов был найден один из черных ящиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
С извлеченными со дна озера обломками работают специалисты транспортного СК.
Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ, совершавший тренировочный полет над Онежским озером в Карелии, перестал выходить на связь в ночь на 5 февраля.
Позже в 11 километрах от берега озера на глубине до 50 метров были обнаружены обломки вертолета.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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