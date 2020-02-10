Мишустин призвал министров не давать необоснованных обещаний

09:33
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что министрам не следует давать необоснованных обещаний и выделять средства резервного фонда кабмина на увеличение финансирования тех или иных расходов, сообщает ТАСС.
"Я бы попросил вас донести до министров и до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не давать необоснованных обещаний и не направлять средства резервного фонда правительства на финансирование тех или иных мероприятий", – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Также Мишустин потребовал разобраться с причинами, которые приводят к недорасходованию запланированных бюджетных средств по итогам года.
"Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства, недопустима. Я вижу в этом две причины – либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается", – отметил премьер.
По его словам, нужно усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования.
Вице-премьеру – руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко совместно с Минфином поручено "проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов 2019 года – с соответствующими жесткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарной ответственности".
Ранее Мишустин раскритиковал предложенный министерством юстиции проект КоАП. Штрафы для автомобилистов, которые предполагает новый проект, он назвал непосильными.
15 января правительство Дмитрия Медведев ушло в отставку. Новым главой кабмина стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.
21 января был объявлен полный состав нового кабмина. Многие старые члены правительства получили новые должности.
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