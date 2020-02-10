Лжебанкиры похитили 2 миллиона рублей со счета москвички

Фото: depositphotos/LUNNO

В Москве женщина перевела неизвестным 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва".

В полицию обратилась женщина 1953 года рождения. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, и представившись сотрудником банка, ввел ее в заблуждение.

Потерпевшая перевела деньги по банковским реквизитам на номер указанного счета. Сейчас устанавливается личность злоумышленника.

Ранее лжебанкир похитил со счета пожилого мужчины 700 тысяч рублей. Выяснилось, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка.