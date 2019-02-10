Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10 февраля, 23:02

В театре Стокгольма сработала пожарная сигнализация

происшествия за рубежом

10 февраля, 23:02

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Zuma\TASS

Администрации главного драматического театра Швеции, стокгольмского "Драматен", пришлось эвакуировать зрителей. В зрительном зале сработала пожарная сигнализация, сообщает шведский телеканал SVT.

На место происшествия прибыли пожарные. Они выяснили, что сигнал тревоги зазвучал после попадания в датчики бутафорского дыма. В театре забыли закрыть одну секцию перед спектаклем, поэтому датчики отреагировали на него.

В пожарной службе Стокгольма отметили, что такое происходит уже не первый раз. Спасатели разрешили зрителям и работникам театра вернуться в здание через полчаса после срабатывания сигнализации.

Ранее 10 февраля в жилой многоэтажке на юге Стокгольма прогремел взрыв. Настоящих причин происшествия пока нет.

происшествия за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика