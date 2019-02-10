В театре Стокгольма сработала пожарная сигнализация

Фото: Zuma\TASS

Администрации главного драматического театра Швеции, стокгольмского "Драматен", пришлось эвакуировать зрителей. В зрительном зале сработала пожарная сигнализация, сообщает шведский телеканал SVT.

На место происшествия прибыли пожарные. Они выяснили, что сигнал тревоги зазвучал после попадания в датчики бутафорского дыма. В театре забыли закрыть одну секцию перед спектаклем, поэтому датчики отреагировали на него.

В пожарной службе Стокгольма отметили, что такое происходит уже не первый раз. Спасатели разрешили зрителям и работникам театра вернуться в здание через полчаса после срабатывания сигнализации.

Ранее 10 февраля в жилой многоэтажке на юге Стокгольма прогремел взрыв. Настоящих причин происшествия пока нет.