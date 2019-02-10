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10 февраля, 22:49

Прокуратура начала проверку после падения льда с крыш в Санкт-Петербурге

происшествия общество ЖКХ

10 февраля, 22:49

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Фото: Ермохин Сергей/ТАСС

Прокуратура в Санкт-Петербурге начала проверку по нескольким фактам травмирования прохожих из-за упавшей с крыш наледи. Проверку проводят прокуратуры Невского и Центрального районов города, сообщает ведомство.

Как стало известно, в воскресенье снежная наледь упала на мужчину с крыши дома в Невском районе. Его доставили в больницу с подозрением на перелом ключицы. Также сегодня с крыши дома на Лиговском проспекте наледь упала на женщину. Ее осмотрели врачи и отпустили на амбулаторное лечение.

Прокуроры проверят соблюдение управляющими компаниями требований закона о зимней уборке.

Ранее на этой неделе у здания на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге при падении наледи на месте погиб студент Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета. Еще один студент пострадал, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Также сообщалось о том, что получила травмы 84-летняя женщина при падении наледи с крыши дома в Павловском Посаде. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

происшествия общество ЖКХ

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