Трех людей спасли при пожаре в жилом доме в Чертанове

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Пожар случился в квартире на юге Москвы, сообщается в микроблоге ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло на пятом этаже по адресу: Сумской проезд, дом 5, корпус 1. Заявка поступила в 13:37, в 13:59 возгорание локализовали. С вышележащих этажей спасли трех людей, среди них один ребенок.

Агентство "Москва" передает, что до прибытия пожарных из горящего жилого дома эвакуировались около 20 человек. Сведений о пострадавших не поступало. К 14:26 пожар ликвидирован.