Пассажир чуть не задушил таксиста веревкой в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Полицейские задержали мужчину, который едва не убил водителя такси во время поездки в Щербинке. Он пытался задушить шофера веревкой, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В минувший четверг в полицию обратились жители Щербинки, сообщившие о мужчине, который бегал по автомобильному мосту и просил вызвать стражей порядка.

Приехавшие на место сотрудники забрали в отделение таксиста 1976 года рождения и пассажира, который был на год его младше. Выяснилось, что ранее клиент, сидя на заднем сиденье Kia Rio, пытался задушить водителя веревкой. В итоге потерпевший не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение.

После случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт задержания подозреваемого, не уточнив подробностей.