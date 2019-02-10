Два человека пострадали в конфликте на станции метро "Озерная"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Два пассажира пострадали в результате конфликта на станции метро "Озерная", передает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, два человека получили травмы, и еще двое участников доставлены в отдел полиции для разбирательства. Проверяется информация о стрельбе во время конфликта.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде в ходе ссоры мужчина выстрелил в собеседника из травматического оружия.

До этого поступила информация о стрельбе в районе Южное Медведково. В спортивной школе N2 поссорились отцы юных хоккеистов. В ходе конфликта один выстрелил другому в голову.