В Nordwind рассказали подробности инцидента в Анталье

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Жесткая посадка самолета Nordwind Airlines в Анталье произошла после ухода на второй круг из-за ветра, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на авиакомпанию.

Несмотря на грубое приземление, самолет приземлился благополучно. В Nordwind подтвердили, что на борту находился только экипаж воздушного судна. Никто не пострадал.

Ранее пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines рейсом из Москвы совершил жесткую посадку в Анталье. Сообщалось, что пилоты лайнера A321-200 запросили экстренную посадку на турецком курорте в связи с задымлением.

При посадке одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж. Есть данные о том, что самолет летел без пассажиров.