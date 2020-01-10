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Москва 24

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Происшествия

11:25

Пилот оставил штурвал во время полета, чтобы поговорить с пассажиром

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Командир пассажирского самолета, который следовал из Баку в Москву, во время полета несколько раз покидал кабину пилотов, чтобы пообщаться со своим знакомым. Об этом сообщает портал News.ru.

Уточняется, что командир воздушного судна выходил поговорить с пассажиром, сидящим в бизнес-классе. Он пояснил, что встретил знакомого своей жены и поэтому выходил поговорить с ним. Поведение пилота вызвало тревогу у остальных пассажиров, поскольку лайнер периодически попадал в турбулентность.

В авиакомпании по факту инцидента начали служебное расследование. По итогам проверки будет дана оценка действиям командира самолета и экипажа.

В свою очередь, вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский отметил, что ничего криминального в случившемся нет.

"Командир корабля – это не прикованный раб на галерах, который не имеет права покинуть свое место. Он может пройти в туалет, пройтись по салону посмотреть, что там творится, пообщаться с пассажирами", – сказал он.

Ранее авиакомпания "ИрАэро" приняла решение отстранить от полетов пилота, который передал управление самолетом своей знакомой. У девушки не было допуска к полетам и свидетельств с соответствующими квалификационными отметками. При этом на борту лайнера находились пассажиры.

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