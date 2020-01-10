Человек выпал из окна многоэтажного дома на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель многоэтажного дома выпал из окна на юге Москвы. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на источник в экстренных службах.

Изначально жильцы одного из домов по Севастопольскому проспекту вызвали спасателей из-за сильного запаха газа в подъезде. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, а также полицейские. Они проникли в квартиру, из которой исходил запах. Установлено, что были открыты три конфорки газовой плиты.

"Однако никого из жильцов в квартире они не обнаружили. Человек, находившийся в квартире, выпал из окна. От полученных травм он погиб", – рассказал источник.

Сейчас на месте происшествия находится следственная группа. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее студент МГУ погиб при падении из окна общежития. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе факультета.