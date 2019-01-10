В столице неизвестные ограбили мужчину и проткнули ему глаз

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные отобрали у мужчины золотую цепочку и проткнули ему глаз. Инцидент произошел на улице Большая Черкизовская на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Как сообщается, 8 января в одно из столичных медучреждений доставили мужчину 1962 года рождения с проникающим ранением глазного яблока.

Было установлено, что неизвестные нанесли потерпевшему ранение и ограбили его. По данным правоохранителей, злоумышленники причинили материальный ущерб в 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности преступников.