Москва 24 пообщался с соседями женщины, которая оскорбляла своего ребенка

Соседи москвички, которая оскорбляла своего малолетнего ребенка, рассказали о ней корреспонденту телеканала Москва 24.
Накануне волну критики в Сети вызвало видео, на котором молодая женщина нецензурно кричит на своего двухлетнего сына и грозится отправить его в детдом. Инцидентом заинтересовались органы опеки. Они посетили семью и поставили ее на учет. По мнению специалистов, речь об изъятии детей не идет, но предстоит долгая работа с психологами и социальными службами. При этом сотрудники органов опеки отметили, что во время визита оба мальчика, двух и трех лет, выглядели здоровыми и без следов предполагаемых побоев.
Соседи также положительно охарактеризовали 27-летнюю Олесю Савичеву. Они в один голос называют ее хорошей мамой, оправдывают ее поведение. Говорят, что женщина просто устала и иногда не справляется с двумя малышами.
По словам соседей, молодой маме требуется помощь. "Она отлично общается с детьми", − рассказала соседка, назвав Олесю Савичеву "очень положительной и заботливой мамой". Один из соседей семьи также подчеркнул, что мама малышей − "нормальная девушка", которая регулярно гуляет с сыновьями.
Ранее женщина, оказавшаяся в центре скандала, рассказала телеканалу Москва 24, что у нее просто случился срыв, и она сожалеет о грубых словах в адрес сына. Она также пояснила, что видео и фотографии она отправила мужу, но кто-то взломал ее аккаунт и выложил материалы в Сеть.
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