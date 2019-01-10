Пьяный пассажир выжил после падения под поезд на станции "Арбатская"

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Пьяный мужчина выжил после падения под поезд на станции "Арбатская" синей ветки метро. Об этом сообщил глава пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, инцидент с пассажиром произошел на станции "Арбатская" в 18:20. Мужчина из Набережных Челнов 1982 года рождения упал в спасательный желоб под прибывающий электропоезд, уточнил Мышляев Агентству "Москва". "Заметив данную ситуацию, машинист электропоезда применил экстренное торможение", − рассказал глава пресс-службы.

Как отметил Мышляев, дежурившие на платформе полицейские сразу вызвали врачей скорой помощи. Чтобы достать мужчину из спасательного желоба, напряжение на путях пришлось отключить на четыре минуты.

По словам собеседника агентства, когда сотрудники полиции помогли мужчине подняться на платформу, он стал кричать, что потерял документы. "Также пострадавший сообщил, что ранее выпил три литра пива", − добавил Мышляев. Врачи оказали пассажиру первую помощь. У него диагностировали ушибы и растяжения мягких тканей.

Как подчеркнул Мышляев, об инциденте немедленно сообщили в прокуратуру на Московском метрополитене. "Заказан видеообзор с камеры наблюдения. Также проверяется информация о нахождении потерпевшего на учете в городских психдиспансерах", − подытожил он.

Ранее сообщалось, что поезда на Арбатско-Покровской линии ввели в график после инцидента с пассажиром.