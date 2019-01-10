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15:36

Замглавы транспортной полиции Сибири найден мертвым

происшествия

15:36

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Фото: depositphotos/blinow61

Следователи устанавливают обстоятельства смерти заместителя начальника управления на транспорте МВД по СФО Руслана Кулиева. Его тело было найдено в четверг в районе Плехановского жилого массива в Новосибирске у железной дороги.

По предварительной информации, на теле не было признаков насильственной смерти. Проводится проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации местных изданий, мужчина пропал еще 8 января, поиски велись почти двое суток.

На сайте транспортной полиции говорится, что Кулиев родился 6 сентября 1969 года. В органах внутренних дел работал с 1992 года. В Сибирском окружном управлении транспортной полиции полковник курировал работу оперативных подразделений.

происшествия

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