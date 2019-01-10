Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку обнаружили в столичном роддоме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Несовершеннолетняя девочка, пропавшая без вести в Элисте, нашлась в столичном роддоме, сообщает Агентство "Москва".

15-летняя жительница города Павловский Посад поступила в больницу днем 9 января. В медучреждение она добралась самостоятельно на такси.

Полицейские установили, что девушка числится в розыске как пропавшая без вести. Информацию о ее местонахождении довели до УМВД России по городу Элиста, который инициировал поиск.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, с которым у девочки была интимная связь.