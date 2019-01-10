Отбился от стаи: двуглавый орел исчез с Дворцовой площади в Петербурге

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

С ограды Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пропала одна из фигур двуглавого орла, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Пропажу обнаружили полицейские во время патрулирования площади в среду вечером. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Автором Александровской колонны и бронзовой ограды к ней является знаменитый архитектор Огюст Монферраном. 1,5-метровую решетку украшают 136 двуглавых орлов и 12 трофейных пушек.

Несколько лет назад в результате серии актов вандализма ограда утратила значительную часть элементов декора.