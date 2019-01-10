Квартиру в Раменках обокрали почти на 6 миллионов рублей

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Из квартиры на западе столицы похитили крупную сумму денег, передает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 8 января с заявлением о краже в полицию обратился 29-летний житель Москвы.

Согласно информации оперативников, в трехкомнатную квартиру на Ломоносовском проекте проник неизвестный. Он похитил денежные средства в размере 20 тысяч долларов и 5 тысяч евро, также женские ювелирные изделия на сумму 3 миллиона рублей и 2 пары наручных часов.

Сообщается, что общий ущерб составил более 5,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Обстоятельства преступления устанавливаются.